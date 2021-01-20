.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البطل الذي واجه مقتحمي الكونغرس يرافق هاريس في التنصيب 

يوجين جودمان
يوجين جودمان
جو بايدن

البطل الذي واجه مقتحمي الكونغرس يرافق هاريس في التنصيب 

تم منح الضابط غودمان شرف مرافقة نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

في مثل هذا اليوم قبل أسبوعين، أصبح ضابط شرطة الكونغرس (الكابيتول) الأميركي، يوجين غودمان، بطلاً، حيث واجه بشجاعة المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لدونالد ترمب، والتي اقتحمت مبنى الكابيتول بعيدًا عن قاعة مجلس الشيوخ.

واليوم، تم منح الضابط غودمان شرف مرافقة نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس من خلال نفس المبنى إلى حفل الافتتاح.

وشوهد غودمان في فيديو وهو يواجه المحتجين وبعضهم يحمل أعلام الكونفدرالية، ويدفعهم بعيدًا عن مجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يجتمعون في عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ترمب يحرر مساعديه من تعهداتهم الأخلاقية قبيل مغادرة منصبه أميركا الانتخابات الأميركية ترمب يحرر مساعديه من تعهداتهم الأخلاقية قبيل مغادرة منصبه

وتوفي خمسة أشخاص في أعمال الشغب، ويُنسب إلى غودمان المساعدة في تجنب إراقة المزيد من الدماء.

وتم تقديم تشريع في الكونغرس لمنح غودمان الميدالية الذهبية للكونغرس عن أفعاله. كما تم تعيينه نائب الرقيب بالنيابة ليوم التنصيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد