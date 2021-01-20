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وزارة العدل: القبض على جندي أميركي لمحاولته مساعدة داعش

وزارة العدل الأميركية
داعش

وزارة العدل: القبض على جندي أميركي لمحاولته مساعدة داعش

من المقرر أن يمثل الجندي المتهم (20 عاما) المعروف أيضا باسم كول غونزاليس، أمام محكمة فيدرالية في جورجيا، الخميس.

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واشنطن - رويترز

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ذكرت وزارة العدل في بيان، الثلاثاء، أنه جرى القبض على جندي بالجيش الأميركي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" على نصب كمين للقوات الأميركية.

وجاء في البيان أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأميركي "متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أميركيين".

وقال نيكولاس بياز، الناطق باسم ادعاء مانهاتن الفيدرالي، إن السلطات احتجزت كول جيمس بريدجز من مدينة ستو بأوهايو في تهم تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية هي داعش، ومحاولة قتل عناصر بالجيش.

ومن المقرر أن يمثل الجندي المتهم (20 عاما) المعروف أيضا باسم كول غونزاليس، أمام محكمة فيدرالية في جورجيا، الخميس. ولم يتضح من سيمثله، بحسب "أسوشييتد برس".

ويأتي هذا الاعتقال في وقت يجدد فيه الجيش الأميركي التركيز على التطرف بين جنوده، بعد اقتحام مبنى الكونغرس.

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