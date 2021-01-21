أزال صورة لترمب.. بايدن يرتب مكتبه البيضاوي

عادة ما يقوم الرؤساء الأميركيون لدى تسلمهم الحكم بإعادة ترتيب ديكورات مكتب البيت الأبيض، وإضافة لمساتهم التي تعكس شخصياتهم وسياسة حكمهم للبلاد.

وفيما يبدو أن حاكم البيت الأبيض الجديد قد أكمل نهج من قبله، وبدأ بعد ساعات من تنصيبه بتهيئة مكانه الجديد، فقد أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن، ترتيب مظهر المكتب البيضاوي، وحرص على إضافة صور عدد من القادة والأيقونات في البلاد، وأزال رموزا كان الرئيس السابق دونالد ترمب، قد ثبتها خلال فترة حكمه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فقد أزال فريق بايدن صورة كان ترمب قد ثبتها في المكتب البيضاوي، يظهر فيها الرئيس السابق آندرو جاكسون، الذي يعتبره الرئيس السابق قدوة له.

كما أشارت المعلومات إلى أن المكتب البيضاوي بات مليئا بالصور ومجسمات تعود لشخصيات تاريخية أميركية، بعد استلام بايدن.

تقريب وجهات النظر

ووفقا للصحيفة أيضاً، علق الرئيس مقابل مكتبه الرئاسي صورة مكبرة لفرانكلين روزفلت، الرئيس السابق الذي أنقذ البلاد من أزمات كبيرة.

ورصدت الكاميرات مجموعة من الصور في المكتب الرئاسي، تضمنت صورة للرئيس توماس جيفرسون، والوزير السابق للخزانة آلكساندر هاملتون، بمحاذاة بعضهما بعضا بشكل يرمز إلى تقريب وجهات النظر المختلفة بعدما شهد التاريخ الأميركي خلافات عدة بين الطرفين.

كما ظهر في المكتب تمثال لمارتن لوثر كينغ جونيور، وروبرت كينيدي، بجوار مدفأة المكتب الشهيرة.

مكتب بايدن الجديد مكتب بايدن الجديد

إشارات ورموز

كذلك ضمت مجموعة بايدن الجديدة أيضاً تماثيل لشخصيات لعبت دورا في تاريخ البلاد، منها الناشط العمالي سيزار تشافيز، والناشطة المدنية روزا باركس، والسيدة الأولى السابقة إليانور روزفلت، زوجة فرانكلين روزفلت.

وظهرت منحوتة ترمز إلى إحدى قبائل السكان الأصليين للقارة الأميركية.

مكتب بايدن الجديد مكتب بايدن الجديد

إلى ذلك، رصدت الصحيفة تمثالا آخر يعود لبنجامين فرانكلين، يرمز إلى أهمية العلم، ويجسد الشخص الذي يعتبر من الآباء المؤسسين للبلاد.

يشار إلى أن الرئيس الجديد وعقب تنصيبه، قد بدأ مهام عمله الرئاسية بالفعل، ووقع مجموعة من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول من دخوله المكتب البيضاوي.