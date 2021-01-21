.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايدن يعلن عن خطة جديدة لمواجهة كورونا

جو بايدن

بايدن يعلن عن خطة جديدة لمواجهة كورونا

الرئيس يفرض على الأميركيين استخدام الكمامة لمواجهة الوباء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن خطة جديدة لمواجهة وباء كورونا.

ووقع بايدن على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة لمكافحة كورونا، واستخدم قانون الدفاع لمواجهة الوباء، ووقع أمراً تنفيذياً للمشاركة في الاستجابة العالمية لكورونا.

معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان العرب والعالم خاص معلومات مفاجئة.. ملاحقة غربية لأموال سياسيي لبنان

كما قال خلال اجتماع في البيت الأبيض، إن "كورونا تسبب بخسائر بشرية كبيرة في أميركا"، لافتاً إلى أن طرح اللقاحات اتسم حتى الآن بالفشل.

100 مليون جرعة بـ100 يوم

إلى ذلك أضاف أن "خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية"، مؤكداً: "سنقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا". وتعهد بتوفير 100 مليون جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 خلال المئة يوم الأولى له في الرئاسة.

وتهدف خطته لزيادة التطعيمات من خلال توسيع نطاق المستحقين لها لتشمل فئات مثل المعلمين والعاملين في متاجر البقالة. ووفق الخطة، ستوسع الإدارة الأميركية نطاق تصنيع اللقاحات وقدرتها على شراء المزيد من الجرعات منها.

كما شدد قائلاً: "سنطلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا"، مشيراً: "سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأميركيين".

من مدينة نيويورك يوم 13 يناير
من مدينة نيويورك يوم 13 يناير

"الكمامة عمل وطني"

ولفت بايدن: "نحن في حالة طوارئ كبرى بسبب كورونا"، مضيفاً: "ستستمر الأمور في التدهور قبل أن تبدأ في التحسن".

كما فرض على الأميركيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، موضحاً أن "الكمامة ضد كورونا عمل وطني".

ووقع أمراً تنفيذياً يعيد فتح المدارس في أميركا، قائلاً: "سنقوم بفتح المدارس ضمن إجراءات محددة".

من مدينة نيويورك يوم 13 يناير
من مدينة نيويورك يوم 13 يناير

الحجر الصحي للوافدين جواً

إلى ذلك أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يفرض على الوافدين جواً من الخارج الخضوع للحجر الصحي فور الوصول إلى الولايات المتحدة، ووجه الوكالات الاتحادية بفرض الكمامات في وسائل النقل بين الولايات. ويفرض الأمر التنفيذي وضع الكمامات في المطارات.

وجاء في الأمر التنفيذي أن الوافدين في رحلات جوية ملزمون بالإرشادات الطبية المطبقة الخاصة بالسفر الدولي "إلى أقصى حد ممكن، ويشمل ذلك فترات الحجر الصحي الموصى بها"، لكن الرئيس لم يشرح كيف سيتم تطبيق الأمر التنفيذي.

من مدينة نيويورك يوم 13 يناير
من مدينة نيويورك يوم 13 يناير

أكثر من 400 ألف وفاة

يذكر أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كانت أعلنت الأربعاء، أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 400306 في المجمل، بزيادة 2297 وفاة عن الإحصاء السابق.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 24 مليوناً و135690 بعد تسجيل 153106 حالات جديدة.

يشار إلى أن الإحصاء يشمل الفترة حتى الرابعة عصر الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم. ولا تعكس حصيلة المراكز الأميركية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد