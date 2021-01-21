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بايدن: ترمب ترك لي رسالة "ودية للغاية"

جو بايدن
جو بايدن
جو بايدن

بايدن: ترمب ترك لي رسالة "ودية للغاية"

بايدن عن رسالة ترمب: لأنها شخصية فأنا لن أتحدث بشأنها قبل أن أتحادث معه.

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واشنطن – فرانس برس

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أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الأربعاء، أن سلفه دونالد ترمب ترك له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض رسالة "ودّية للغاية" التزاماً منه بالتقاليد المتّبعة.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: إن "الرئيس كتب رسالة ودّية للغاية"، وأضاف "لأنّها رسالة شخصية فأنا لن أتحدث بشأنها قبل أن أتحادث معه".

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وحتى مساء الأربعاء، لم يكن واضحاً ما إذا كان ترمب سيلتزم بالتقليد المتّبع بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه الجديد ويترك لبايدن رسالة في المكتب البيضاوي، وذلك لأن الملياردير الجمهوري قاطع حفل التنصيب ولم يهنّئ بايدن رسمياً على انتخابه.

وأصبح بايدن، الأربعاء، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خلفاً لترمب الذي غادر البيت الأبيض قبل ساعات من انتهاء ولايته، متحدّثاً بشكل مقتضب عن ولاية "رائعة امتدّت لأربع سنوات" تمثّل "شرف العمر".

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