بأول إحاطة للبيت الأبيض: سنعزز القيود النووية على إيران

في أول إحاطة صحافية للبيت الأبيض بعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن ، تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى الملف النووي الإيراني، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

كما أوضحت أن الإدارة الأميركية الجديدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران.

وقالت بساكي "أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران، ومعالجة القضايا الأخرى محل الاهتمام". وتابعت "يجب على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق من أجل مواصلة ذلك".

محادثات مع الحلفاء

إلى ذلك، أضافت أن الرئيس الأميركي ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران. وقالت "نتوقع أن تكون بعض محادثاته المبكرة مع نظرائه الأجانب والقادة الأجانب مع شركاء وحلفاء، ومن المؤكد أنكم تتوقعون أن يكون هذا جزءا من المناقشات". كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي.

فرض الكمامات

على صعيد آخر، أفادت بساكي أن القضية الأولى التي تشغل بايدن هي مواجهة جائحة كورونا، بناء على ذلك فإنّه أمر بفرض الكمامات والتباعد في كافة المباني الحكومية والمواصلات.

كذلك، أعلنت في سياق آخر، أن الرئيس سيجري، الجمعة، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مشيرة إلى أن هذا الاتّصال سيكون الأول للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة مع مسؤول أجنبي.