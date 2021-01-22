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مرشحة بايدن للخزانة: سنواصل محاربة دعم إيران للإرهاب

جانيت يلين مرشحة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية- رويترز)
جانيت يالين مرشحة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية- رويترز)

مرشحة بايدن للخزانة: سنواصل محاربة دعم إيران للإرهاب

قالت إنها توافق على أن إيران هي الراعي الأكبر لإرهاب الدولة في العالم

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دبي- العربية.نت

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على الرغم من الغموض الذي لا يزال يلف بعض جوانب أجندة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تجاه إيران والعودة إلى الاتفاق النووي، أكدت مرشحته لوزارة الخزانة جانيت يالين، أن الإدارة الجديدة ستراجع العقوبات المفروضة على إيران للتأكد من فعاليتها، مشددة على سعي الوزارة إلى مواصلة محاربة دعم طهران للإرهاب.

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وقالت بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الجمعة: "ستراجع وزارة الخزانة بعناية العقوبات المفروضة على إيران".

كما أضافت في جزء من إجاباتها عن أسئلة اللجنة المالية بمجلس الشيوخ: أن الغرض من مراجعة العقوبات الإيرانية هو التأكد من أنها هادفة وفعالة وعواقبها غير المقصودة ضئيلة".

الاتفاق النووي

إلى ذلك، شددت على سعيها إلى دفع إيران للامتثال مجددا ببنود الاتفاق النووي، بعد الانتهاكات الجمة والتراجع عن الالتزامات من قبل طهران خلال الأشهر الماضية.

صورة عبر الأقمار الصناعية لموقع فوردو النووي الإيراني (فرانس برس)
صورة عبر الأقمار الصناعية لموقع فوردو النووي الإيراني (فرانس برس)

واعتبرت أن امتثال السلطات الإيرانية التام بالعودة إلى بنود الاتفاق الذي وقع عام 2015 شرط أساسي لتبرير تخفيف العقوبات.

دعم إيران للإرهاب

وفيما يتعلق بدعم إيران لفصائل إرهابية، قالت إنها توافق على أن إيران هي الراعي الأكبر لإرهاب الدولة في العالم.

كما أضافت "سأضمن استمرار وزارة الخزانة في عملها المهم لمحاربة دعم إيران للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان".

(أرشيفية- رويترز)
(أرشيفية- رويترز)

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت فرضت مجموعة واسعة من العقوبات على الشركات والأفراد وحتى ناقلات النفط المرتبطة بإيران، وانتهجت تجاه طهران منذ العام 2018 سياسة ضغط قصوى. كما فرضت عقوبات على كوريا الشمالية والصين وفنزويلا وروسيا.

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