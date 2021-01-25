رفعت شركة دومينون لأنظمة التصويت التي تدير الانتخابات الأميركية Dominion Voting Systems يوم الاثنين دعوى قضائية ضد محامي ترمب رودي جولياني زاعمة أن عمدة مدينة نيويورك السابق نشر العديد من البيانات التشهيرية حول الشركة بينما ساعد في قيادة الحملة القانونية الفاشلة للرئيس السابق ترمب بعد الانتخابات.

وتسعى الشركة للحصول على تعويضات بقيمة 1.3 مليار دولار بسبب ما أسمته "حملة تضليل واسعة النطاق". وزعمت أن جولياني وجه اتهامات كاذبة خبيثة ضد دومينيون، بما في ذلك مزاعم أن الشركة قد تورطت في تزوير التصويت وتثبيت الانتخابات.

وقالت الشركة في بيان "بالنسبة إلى Dominion - التي توفر أنظمة تصويت للانتخابات - لا توجد اتهامات يمكن أن تفعل أكثر للإضرار بأعمال Dominion أو للطعن في نزاهة الشركة وأخلاقياتها وصدقها ونزاهتها المالية"، في إشارة الى اتهامات جولياني، كما ورد في الشكوى المكونة من 107 صفحة في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة اليوم.