أخبر الرئيس دونالد ترمب في مناسبات عديدة مديره السابق بالنيابة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أنه يريد الترشح مرة أخرى في عام 2024، مما أثار جدلاً حول ما إذا كان سيرشح نفسه عن الحزب الجمهوري أو كمرشح منفصل عن "الحزب الوطني والذي ينوي تأسيسه"، وفقا لما أوردته مجلة "نيوزويك" الأميركية.

وصرح ريتشارد غرينيل، رئيس مخابرات ترمب السابق لقناة "نيوزماكس" التلفزيونية يوم السبت، أن الرئيس "شخصيًا قال عدة مرات إنه يريد الترشح مرة أخرى" للبيت الأبيض. وكرر غرينيل أنه يأمل في أن يقوم ترمب بحملته الانتخابية في عام 2024 كعضو في الحزب الجمهوري نظرًا لأنه حاليًا "رئيس الحزب الجمهوري".

وأوضح غرينيل أن الرئيس لم يؤكد له ولغيره من مساعديه المقربين بشأن خططه للترشح في عام 2024 فحسب، بل أكد أيضًا أن ترمب هو السياسي الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري بأكمله.

وأظهرت جولة استطلاعات الرأي لعام 2020 أن ترمب يحظى بدعم حوالي 9 من كل 10 - أو في بعض الحالات بنسب أعلى – داخل الحزب الجمهوري.

واتهمت مجموعة صريحة من مؤيدي ترمب والمشرعين الجمهوريين النخب الحزبية بـ "التخلي" عن الرئيس خلال تحدياته التي لا أساس لها لفوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

وقال غرينيل "انظر، إنه مثل فريق رياضي، حفلتك ليست دائمًا مثالية وتحاول تحسينها. إذا كنت لا تحب جانبًا من شيء حدث، فأنت تعمل على تحسينه، لكنك لا تتخلى عنه". وأضاف "أعتقد أن الحزب الجمهوري هو أفضل مكان، ولا يزال دونالد ترمب هو رئيس الحزب الجمهوري، دعونا لا نخطئ في ذلك، مشيرًا إلى أن "أمامنا طريقا طويلا لنقطعه" قبل عام 2024.

وتابع جرينيل "من الواضح أن دونالد ترمب جمهوري ويجب أن يترشح مرة أخرى عن الحزب الجمهوري"، وحث المحافظين وأنصار ترمب على عدم الانشقاق عن الحزب الجمهوري، مضيفا أنه يعتقد أن هناك انقسامًا في الحزب الجمهوري.