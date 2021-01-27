.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أين منشأ كورونا؟.. البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي واضح

من شوارع ووهان في الصين - رويترز

أين منشأ كورونا؟.. البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي واضح

واشنطن تطالب بالكشف عن كيفية ظهور الجائحة في الصين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرار تحقيقات فريق الأمم المتحدة الذي وصل الأسبوع الماضي إلى مدينة ووهان الصينية، منشأ فيروس كورونا الذي حصد حتى اليوم 100 مليون إصابة، أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء، أن التحقيق الذي تجريه منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ كوفيد-19 يجب أن يكون "واضحا ومعمقا".

وقالت المتحدثة عشية بدء تحقيق ميداني لخبراء منظمة الصحة "من الضروري المضي إلى جوهر الأمور لكشف كيفية ظهور الجائحة في الصين"، مؤكدة أن واشنطن "تدعم التحقيق الدولي الذي يجب أن يكون في رأينا واضحا ومعمقا".

كل الفرضيات مطروحة

يشار إلى أن المنظمة العالمية كانت أكدت قبل أيام أنّه من المبكر جدّاً التوصل إلى أي استنتاجات تتعلّق بعمل بعثتها في ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت من الصين فعلا. وقال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في المنظّمة في حينه، إن "كل الفرضيّات مطروحة على الطاولة. ومن المؤكّد أن من المبكر جدّاً التوصّل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها".

كما أضاف "هناك ملاحظات علميّة مختلفة في مناطق مختلفة من العالم وجميعها على قدر كبير من الأهمّية لأنّها تشكّل الصورة المتكاملة".

وشبّه الوضع بـ"لعبة تركيب صور مقطّعة كبيرة (بازل)، بحيث لا يمكنك معرفة الصورة من خلال النظر إلى قطعة واحدة من بين عشرة آلاف قطعة".

وكان فريق خبراء المنظّمة الدولية وصل إلى المدينة الصينية في 14 يناير للتحقيق في منشأ الفيروس، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات.

المتحور البريطاني يصل إلى 70 بلداً
المتحور البريطاني يصل إلى 70 بلداً

كورونا المتحور يتمدد

هذا ويتفاقم الوضع الوبائي يوما بعد آخر، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، رصد النسخة المتحورة البريطانية في 70 دولة، في حين رصدت النسخة المتحورة الجنوب إفريقية في 31 بلدا.

ولأول مرة منذ ظهور الوباء، سجلت 18109 وفيات الثلاثاء في العالم، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى المعطيات التي تنشرها السلطات الصحية.

يؤكد الرقم تصاعد تفشي الفيروس منذ مطلع كانون الثاني/يناير، وتزايد أعداد الوفيات نتيجته مع تسجيل أرقام قياسية جديدة ووصول منحنى أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة (سجلت في المعدل 14 ألف وفاة يومية منذ 22 كانون الثاني/يناير، مقابل 10 آلاف نهاية تشرين الثاني/نوفمبر).

وفي الإجمال، أحصى العالم 2,16 مليون وفاة جراء كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد