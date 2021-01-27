بعد ترمب.. يوتيوب يوقف حساب محاميه لمدة شهر

بعد تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أعلن موقع "يوتيوب"، الثلاثاء، إيقافه مشاركة رودي جولياني، المحامي الشخصي لترمب، في "برنامج الشركاء" لمدة شهر على الأقل، بعد أن شارك مراراً معلومات خاطئة حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وحسب بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تعني أن عمدة مدينة نيويورك السابق "لن يستطيع جني الأموال من الإعلان على مقاطع الفيديو الخاصة به"، فيما أشار "يوتيوب" إلى أن القيد ساري المفعول منذ الأسبوع الماضي.

ولفت يوتيوب المملوك لشركة "غوغل"، إلى أنه "علق مؤقتاً إمكان تحميل جولياني مقاطع الفيديو لمدة أسبوع واحد، وهو قيد انتهت صلاحيته"، مشيراً إلى أنه تم تقييده أيضاً من بعض مميزات الموقع مثل "دعم الشركاء".

وأصدر جولياني مزاعم مضللة أخرى حول انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي، إذ استضاف على مدار العام الماضي عرضاً على قناته بعنوان Common Sense.