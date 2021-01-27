أميركا وبريطانيا تتفقان على مواجهة زعزعة طهران للاستقرار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء الاتفاق على ضرورة مواجهة سلوك طهران المزعزع للاستقرار.

إلى ذلك، بحث الوزيران التعاون لحض الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

واليوم الأربعاء، باشر أنتوني بلينكن، الذي عينه الرئيس الأميركي جو بايدن وزيرا للخارجية ووافق عليه مجلس الشيوخ، مهامه رسميا من مقر الوزارة.

وفي كلمة له، قال بلينكن إن العالم قادر على حل المشاكل أكثر عندما تكون الولايات المتحدة حاضرة بقوة، وأضاف أن واشنطن "لديها مصادر قوة هائلة سنبني عليها".

العودة للتحالفات

وشدد بلينكن على التركيز على التعاون مع الحلفاء لمواجهة الأزمات الراهنة وعلى رأسها جائحة كورونا.

وقال إن السياسة الخارجية الأميركية ستحظى بأهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن القرارات المقبلة سيكون من شأنها تعزيز الديمقراطية في العالم.

وكان بلينكن وعد أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت بـ"إحياء" التحالفات وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي.