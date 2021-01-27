"قاضي ترمب" يتعرض لوعكة.. بعد ترؤسه جلسة بصوت متعب!

أعلن متحدث باسم عضو مجلس الشيوخ الأميركي باتريك ليهي، أن السيناتور الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً والمكلّف بترؤّس المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق دونالد ترمب، شعر بإعياء نقل على إثره إلى المستشفى حيث وُضع تحت المراقبة "في إجراء احترازي".

وقال المتحدّث ديفيد كارل في بيان مساء أمس، إن "السيناتور ليهي كان هذا المساء في مكتبه في الكابيتول وقد شعر بأنه ليس على ما يرام. لقد فحصه طبيب الكابيتول. في إجراء احترازي، أوصى الطبيب بنقله إلى مستشفى محلّي لوضعه تحت المراقبة، وهو هناك حالياً ويجري فحصه".

صوت متعب

وقبيل نقله إلى المستشفى كان ليهي قد ترأس في الكابيتول، بصوت مُتعب، مراسم أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين القانونية بصفتهم أعضاء في هيئة المحلفين التي ستحاكم ترمب اعتباراً من التاسع من شباط/فبراير المقبل.

وينقسم مجلس الشيوخ مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى أصوات كل أعضائهم الخمسين، بمن فيهم ليهي، بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة مجلس الشيوخ، لكي يُميلوا كفّة التصويت في المجلس لصالحهم.

والأسبوع الماضي، تولّى ليهي منصب "الرئيس المؤقت" لمجلس الشيوخ، كونه أكبر أعضاء الأغلبية الديمقراطية سنّاً. وبوصفه رئيس المجلس يتعيّن عليه ترؤّس محاكمة ترمب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.

غالبية ساحقة

ولإدانة الرئيس السابق يحتاج الديمقراطيون إلى انضمام 17 سيناتوراً جمهورياً إليهم.

والثلاثاء، أيّد 45 سيناتوراً جمهورياً، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية لترمب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة لكنّه بعث برسالة قوية مفادها أن إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال.