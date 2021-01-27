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واشنطن: سنعيد إحياء الدبلوماسية الأميركية في العالم

WILMINGTON, DE - NOVEMBER 24: Secretary of State nominee Antony Blinken speaks after being introduced by President-elect Joe Biden as he introduces key foreign policy and national security nominees and appointments at the Queen Theatre on November 24, 2020 in Wilmington, Delaware. As President-elect Biden waits to receive official national security briefings, he is announcing the names of top members of his national security team to the public. Calls continue for President Trump to concede the election as the transition proceeds. Mark Makela/Getty Images/AFP
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - فرانس برس)

واشنطن: سنعيد إحياء الدبلوماسية الأميركية في العالم

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دبي- العربية.نت

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شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الدبلوماسية الأميركية مجددا حول العالم من أجل تعزيز مصالح وقيم الولايات المتحدة.

كما أكد أن رؤية بايدن للسياسة الخارجية ستعزز أمن البلاد.

وتتلمس الإدارة الأميركية الجديدة في البيت الأبيض طريقها نحو عشرات الملفات المعقدة على الصعيد الخارجي والداخلي. ففي الأسبوع الأول من استئناف مهامه، وقع بايدن عشرات المراسيم التي تتعلق بالشأن الداخلي والخارجي على السواء، طاويا الصفحة على بعض الخطوات التي اتخذها سلفه دونالد ترمب.

تأييد جمهوري

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي كان صادق، أمس الثلاثاء، بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه.

ونال وزير الخارجية تأييد 78 عضواً مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

بايدن وبلينكن (أرشيفية- رويترز)
بايدن وبلينكن (أرشيفية- رويترز)

وكان بلينكن وعد أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت بـ"إحياء التحالفات التقليدية للولايات المتحدة والتي تأثرت خلال عهد ترمب، وإعادة البلاد إلى الصدارة على الصعيد الدولي"، بحسب تعبيره.

كما تعهد سابقا بتعزيز تحالفات بلاده الجوهرية، قائلا: "معا، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية".

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