قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب لدفع السلام في المنطقة.

وأشاد بلينكن، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، بما تحقق من تقدم في الآونة الأخيرة فيما يتعلق باتفاقات أبراهام، وأكد اهتمام بلاده بالبناء على هذا التقدم، حسب ما أورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية.

يُذكر أن اتفاقات أبراهام توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية. وفي الأشهر القليلة الماضية، خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، توصلت إسرائيل لاتفاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ورغم أن من المتوقع أن يبتعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالسياسة الخارجية عن خط "أميركا أولا" الذي انتهجه سلفه ترمب، فقد أشار إلى أنه سيواصل العمل فيما يتعلق باتفاقات أبراهام.

وفي وقت سابق، وخلال مؤتمر صحافي، وتعليقاً على اتفاقيات السلام في المنطقة، قال بلينكن: "ندعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار"، مضيفًا أن مراجعة مبيعات الأسلحة أمر طبيعي لأي إدارة جديدة.

وكانت واشنطن علقت مبيعات الأسلحة "الجارية" حتى "إعادة التدقيق فيها"، وهو إجراء روتيني يحدث مع بداية كل إدارة جديدة.