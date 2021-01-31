لقاح للإرهابيين.. غضب يعلق خطة البنتاغون حول غوانتانامو

دفعت موجة الانتقادات اللاذعة البنتاغون اليوم الأحد إلى الاعلان عن تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات مضادة لكورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة على تويتر "لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في غوانتانامو"، مضيفا "نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا".

موجة استياء

وكان الإعلان عن تلك الخطة أثار موجة استياء، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات الى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأميركيين.

فقد جاء رد الفعل عنيفا من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونغرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على تويتر "أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأميركيين".

President Biden told us he would have a plan to defeat the virus on day 1. He just never told us that it would be to give the vaccine to terrorists before most Americans. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 30, 2021

فيما قالت عضو الكونغرس عن نيويورك إليز ستيفانيك "إنه أمر غير مبرر وغير أميركي أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية في اللقاحات للإرهابيين المدانين في غوانتانامو على حساب كبار السن أو المحاربين الأميركيين القدامى والمتقدمين في السن".

وكانت وزارة الدفاع الاميركية أبلغت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقّح معتقليها وسجنائها "على أساس تطوعي".

يذكر أن القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا تضم معتقلي "الحرب الأميركية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 أيلول/سبتمبر خالد شيخ محمد.