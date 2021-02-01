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بايدن يلوح بمعاقبة ميانمار بعد "اعتداء على الديمقراطية"

US President Joe Biden speaks about the Covid-19 response before signing executive orders in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on January 21, 2021. (AFP)
جو بايدن

بايدن يلوح بمعاقبة ميانمار بعد "اعتداء على الديمقراطية"

الرئيس الأميركي قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على جيش ميانمار للرجوع عن إجراءاته"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن "إجراءات الجيش في ميانمار اعتداء على الديمقراطية وحكم القانون"، لافتاً: "ندرس إعادة فرض عقوبات على ميانمار بعد الاعتداء على الديمقراطية".

وقال بايدن، الاثنين، إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على جيش ميانمار للرجوع عن إجراءاته".

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كما أضاف: "سنعمل على محاسبة المنقلبين على الانتقال الديمقراطي في ميانمار".

يذكر أن جيش ميانمار استولى على السلطة، الاثنين، في انقلاب على حكومة أونغ سان سوكي المنتخبة ديمقراطياً والحاصلة على جائزة نوبل للسلام التي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

عزل الحكومة

وبعد ذلك أعلن الحكام العسكريون في ميانمار، الاثنين، عزل حكومة أونغ سان سوكي، وإبعاد 24 وزيراً ونائب وزير، وتعيين 11 وزيراً في إدارتهم الجديدة.

وجاء الإعلان على قناة مياوادي التلفزيونية التي يديرها الجيش، وتضمن تعيين وزراء للمالية والصحة والإعلام والشؤون الخارجية والدفاع والحدود والداخلية.

نقطة تفتيش عسكرية في ميانمار الاثنين
نقطة تفتيش عسكرية في ميانمار الاثنين

يشار إلى أنه بعد الانقلاب الذي شهدته ميانمار (والتي تسمى أيضاً بورما)، وجه وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن دعوة عاجلة للجيش البورمي من أجل التراجع فوراً.

كما أعرب بلينكن في تغريدة على حسابه على تويتر، الاثنين، عن قلقه الشديد لاعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، داعياً القادة العسكريين إلى احترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر.

توعد بالرد

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، بمن فيهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سوكي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك.

نقطة تفتيش عسكرية في ميانمار الاثنين
نقطة تفتيش عسكرية في ميانمار الاثنين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، إن "الولايات المتحدة تُعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الاعتقالات"، مضيفة: "نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطية وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".

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