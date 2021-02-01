.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انسحب الأساسيون.. ترمب يعلن فريقه القانوني الجديد

دونالد ترمب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

انسحب الأساسيون.. ترمب يعلن فريقه القانوني الجديد

المحاميان الأساسيان لترمب في محاكمة العزل لن يشرفا على جهود فريق الدفاع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، مساء الأحد، أسماء المحامين الذين سيتولون جهود الدفاع عنه في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ، كشف أن ديفيد تشوين، وبروس إل كاستور سيقودان فريق الرئيس القانوني في المحاكمة المتوقع أن تنطلق إجراءاتها الأسبوع المقبل.

صهر ترمب إلى الواجهة.. ترشيح جاريد كوشنر لجائزة نوبل أميركا صهر ترمب إلى الواجهة.. ترشيح جاريد كوشنر لجائزة نوبل

وجاءت لائحة التعيين الجديدة بعد أن أفادت تقارير بأن المحاميين الأساسيين لترمب في محاكمة العزل، لن يشرفا على جهود فريق الدفاع.

ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام مجلس الشيوخ للبحث في الاتهامات الموجهة بحقه بـ "التحريض على العنف"، والتي أقرها مجلس النواب، في جهود لمساءلته عن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

خطوة مفاجئة من الرئيس

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انفصل فجأة عن محاميين من فريقه القانوني كانا يجهزان للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ، وذلك في إجراء وصفه مصدر مطلع بأنه ‭"‬قرار مشترك‭"‬.

وقال المصدر إن بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترمب.

فيما أربك القرار فريق الدفاع الخاص بترمب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فبراير للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

لن يحضر شخصياً

وكان مجلس النواب قد اتهم ترمب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن ترمب يعتزم الدفاع عن نفسه عبر إفادة خطية في المحاكمة المقامة ضده في مجلس الشيوخ.

كما نقلت قناة NBC News الأميركية عن مصادر مطلعة، أن ترمب قد يرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ دفاعاً عن نفسه، وليس الحضور شخصياً.

ليكون ترمب بذلك أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض في وقت تعالت فيه الانتقادات حول هذه المساءلة التي اعتبرت غير دستورية، لأن ترمب لم يعد في منصبه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد