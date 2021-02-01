انسحب الأساسيون.. ترمب يعلن فريقه القانوني الجديد

بينما أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، مساء الأحد، أسماء المحامين الذين سيتولون جهود الدفاع عنه في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ، كشف أن ديفيد تشوين، وبروس إل كاستور سيقودان فريق الرئيس القانوني في المحاكمة المتوقع أن تنطلق إجراءاتها الأسبوع المقبل.

وجاءت لائحة التعيين الجديدة بعد أن أفادت تقارير بأن المحاميين الأساسيين لترمب في محاكمة العزل، لن يشرفا على جهود فريق الدفاع.

ومن المقرر أن يمثل ترمب أمام مجلس الشيوخ للبحث في الاتهامات الموجهة بحقه بـ "التحريض على العنف"، والتي أقرها مجلس النواب، في جهود لمساءلته عن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

خطوة مفاجئة من الرئيس

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انفصل فجأة عن محاميين من فريقه القانوني كانا يجهزان للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ، وذلك في إجراء وصفه مصدر مطلع بأنه ‭"‬قرار مشترك‭"‬.

وقال المصدر إن بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترمب.

فيما أربك القرار فريق الدفاع الخاص بترمب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من فبراير للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

لن يحضر شخصياً

وكان مجلس النواب قد اتهم ترمب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن ترمب يعتزم الدفاع عن نفسه عبر إفادة خطية في المحاكمة المقامة ضده في مجلس الشيوخ.

كما نقلت قناة NBC News الأميركية عن مصادر مطلعة، أن ترمب قد يرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ دفاعاً عن نفسه، وليس الحضور شخصياً.

ليكون ترمب بذلك أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض في وقت تعالت فيه الانتقادات حول هذه المساءلة التي اعتبرت غير دستورية، لأن ترمب لم يعد في منصبه.