صهر ترمب إلى الواجهة.. ترشيح جاريد كوشنر لجائزة نوبل

لا شك أن للدور الذي لعبه مستشار البيت الأبيض السابق، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، أهمية على صعيد اتفاقيات السلام التي عقدت مؤخرا بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

فقد رشح كوشنر ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام أمس الأحد لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات بين إسرائيل وأربع دول عربية عرفت باسم "اتفاقيات ابراهام".

اتفاقيات السلام

ورشح الاثنان المحامي الأميركي آلان ديرشوفيتز الأستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون. وفي رسالته إلى لجنة نوبل، كتب يقول "جائزة نوبل للسلام لا تمنح بسبب الشعبية. كما أنها ليست تقييما لرأي المجتمع الدولي تجاه الأشخاص الذين يساعدون في إرساء السلام. إنها جائزة للوفاء بالمعايير الصارمة التي حددها ألفريد نوبل في وصيته".

من جهته، علق كوشنر على هذا الترشيح، قائلاً في بيان إنه تشرف بترشيحه للجائزة التي ستمنح في أكتوبر المقبل"

يشار إلى أن صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، كانا شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلن عن تلك الاتفاقيات في الفترة بين منتصف آب ومنتصف ديسمبر، وكانت أهم تطور دبلوماسي بالشرق الأوسط خلال 25 عاما.