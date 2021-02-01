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"اختبار مبكر داخليا".. بايدن يفاوض الجمهوريين

الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- رويترز)

"اختبار مبكر داخليا".. بايدن يفاوض الجمهوريين

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دبي- العربية.نت

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في ما يشبه الاختبار الداخلي الأولي على قدرته على توحيد البلاد، وردم الشرخ بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض مجموعة من 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ اقترحوا إنفاق حوالي ثلث ما يسعى إليه في المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا.

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إن بايدن تحدث مع زعيمة المجموعة السناتور سوزان كولينز، آر مين.

أتت تلك الدعوة اليوم الاثنين بعد ساعات من إرسال المشرعين لبايدن خطابًا يحثه على التفاوض بدلاً من محاولة تمرير خطة التعافي التي قدرت بقيمة 1.9 تريليون دولار استنادا على أصوات الديمقراطيين فقط.

دعوة لإعادة النظر في خطة التعافي

وكانت مجموعة من الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ حثت الرئيس الأميركي في رسالة أمس الأحد إلى إعادة النظر في خطته للتعافي من كوفيد-19 قائلين إنهم يريدون عقد اجتماع لبحث تسوية يعتقدون أنها يمكن أن تحظى بتأييد من أعضاء الحزبين.

وقالت سوزان كولنز وليزا موركوسكي وميت رومني وسبعة آخرون في رسالة لبايدن إنهم سيكشفون اليوم عن مقترحهم التشريعي لمعالجة أزمة كورونا.

البيت الأبيض (31 يناير 2021- رويترز)
البيت الأبيض (31 يناير 2021- رويترز)

كما أوضحت المجموعة في الرسالة "أن هذا المقترح يعكس العديد من أولويات الرئيس المعلنة"، مضيفة "بدعمنا، نعتقد أن هذه الخطة يمكن أن تحظى بموافقة سريعة في الكونغرس بتأييد من الحزبين".

اختبار مبكر

يشار إلى أن مدى الإقبال الذي ستحصل عليه خطة بايدن بين الأفراد والشركاتـ سيكون بمثابة اختبار مبكر لوعد الرئيس الجديد بالعمل مع الجميع وسط الانقسام السياسي.

الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- رويترز)

وكان بعض الجمهوريين، الذين خسروا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، شككوا سابقا في تكلفة الخطة في حين حث آخرون على اتخاذ إجراءات موجهة بشكل أكبر.

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