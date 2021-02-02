بعد أشهر من التوتر، عادت حاملة الطائرات الأميركية نيميتز إلى الولايات المتحدة بعد أن أمر البنتاغون الشهر الماضي ببقاء السفينة الحربية في الشرق الأوسط بسبب التهديدات الإيرانية ضد المصالح الأميركية. وقال ثلاثة من مسؤولي وزارة الدفاع يوم الاثنين إن نيميتز وطاقمها المكون من 5000 فرد قد أمروا الأحد بالعودة إلى ميناء بريميرتون الرئيسي للسفينة، بعد مهمة للحاملة تجاوزت الفترة المعتادة لمدة 10 أشهر.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عودة حاملة الطائرات إلى الوطن إشارة لتهدئة التوترات المتصاعدة مع طهران.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن هذه التوترات الفورية قد تراجعت قليلاً، يتطلع الرئيس جو بايدن الى تجديد المناقشات مع إيران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه دونالد ترمب.

وانخرط البنتاغون لأسابيع في استراتيجية استعراض العضلات بهدف ردع إيران ووكلائها في العراق عن مهاجمة الأفراد الأميركيين في الخليج العربي للانتقام لمقتل اللواء قاسم سليماني. وقُتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير 2020.

وأكد البنتاغون الشهر الماضي أنه اكتشف معلومات استخباراتية جديدة بأن إيران كانت تخطط لاستهداف ترمب في الأسابيع التي سبقت التنصيب لذلك أمرت نيميتز وجناحها من الطائرات الهجومية بالبقاء بالقرب من الخليج العربي تحسبا لذلك.

وقيم مساعدو بايدن بعد فترة وجيزة من توليه المنصب أن الوقت قد حان لإرسال نيميتز إلى الوطن. وقال الجنرال كينيث ماكنزي جونيور ، قائد القيادة المركزية للجيش، الأسبوع الماضي إن القوة النارية الأميركية في المنطقة ساهمت على الأرجح في ردع إيران ووكلائها عن أي هجمات في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.

وقال مسؤولو البنتاغون الثلاثة يوم الاثنين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط لتحل محل نيميتز. لكن حاملة الطائرات أيزنهاور ، الموجودة الآن في المحيط الأطلسي والمتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط، وحاملة الطائرات تيودور روزفلت في المحيط الهادئ يمكن إرسالها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أيضًا أن تستمر القوات الجوية في إرسال قاذفات B-52 في مهام دورية، ذهابًا وإيابًا، لاستعراض القوة في الخليج العربي.

وحلقت طائرتان من طراز B-52 في مهمة استغرقت 36 ساعة من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا الأسبوع الماضي. وقال نائب الأدميرال جون دبليو ميللر ، وهو قائد متقاعد من الأسطول الخامس ومقره البحرين، والذي زار مؤخرًا منطقة الخليج العربي: "لا يزال هذا وقتًا متوترًا".

وتأتي هذه التطورات بعد اختيار روبرت مالي، الخبير في قضايا الشرق الأوسط والمسؤول السابق في إدارة أوباما ، الأسبوع الماضي ليكون مبعوث بايدن الخاص إلى إيران. وسيكون مسؤولاً عن محاولة إقناع طهران بكبح جماح برنامجها النووي - ووقف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية - والموافقة على مفاوضات جديدة قبل أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران.

وقد أثار هذا الاحتمال غضب حلفاء إقليميين مهمين. وحذر قائد الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، إدارة بايدن الأسبوع الماضي من العودة إلى الاتفاق النووي، حتى لو عزز شروط الاتفاق. وأضاف الجنرال كوخافي أنه أمر قواته بزيادة الاستعدادات لعمل هجوم محتمل ضد إيران خلال العام المقبل.