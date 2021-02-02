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دراسة.. نقص في معدل التلقيح ضدّ كورونا بين الأميركيين السود

أرشيفية
لقاح كورونا

دراسة.. نقص في معدل التلقيح ضدّ كورونا بين الأميركيين السود

تلقى حوالي 13 مليون أميركي الجرعة الأولى على الأقل من لقاحين مرخّص لهما شكّل السود 5,4 بالمئة منهم

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واشنطن - فرانس برس

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أفادت دراسة نشرت الاثنين الى أن الأميركيين السود لم يتلقّوا لقاح كوفيد-19 بمعدّل يتناسب مع عددهم في الولايات المتحدة.

وبين 14 ديسمبر و14 يناير تلقى حوالي 13 مليون أميركي الجرعة الأولى على الأقل من لقاحين مرخّص لهما في الولايات المتحدة، وفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الوكالة الفدرالية الأساسية للصحة العامة في البلاد.

ووفق البيانات فإن حوالي نصف هؤلاء، أي ما يقارب 6,7 مليون، تم تحديد العرق الذي ينتمون إليه، حيث شكّل السود 5,4 بالمئة منهم مقارنة ب60,4 بالمئة من البيض و11,5 بالمئة من أصول لاتينية و6 بالمئة من الآسيويين.

ومع ذلك أشارت "سي دي سي" الى أنّ نحو 14 بالمئة من الذين تلقّوا اللقاح قالوا إنّهم من عرقيات متعدّدة أو مختلفة غير مذكورة، ما يحدّ من إمكان التوصّل إلى نتائج مؤكدة.

وقالت "سي دي سي" إن التسجيل الأكثر دقة لـ"بيانات العرق على مستوى المصدر والولاية أمر بالغ الأهمية لضمان الكشف السريع والاستجابة للتفاوتات المحتملة في حملة التلقيح لكوفيد-19".

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وتم نشر الدراسة وسط تنامي القلق بشأن التفاوتات في الحصول على اللقاح في الولايات المتحدة.

ففي مناطق معينة تم وضع مراكز التلقيح في أحياء ذات غالبية من السكان البيض، ويمكن ملاحظة الخلل نفسه عند الدخول الى موقع إنترنت للتسجيل من أجل حجز موعد لتلقّي لقاح.

والاثنين قالت الطبيبة مارسيلا نونيز-سميث التي عيّنها الرئيس جو بايدن للتنسيق من أجل استجابة عادلة لأزمة فيروس كورونا، إنّ الأميركيين من أصل أفريقي هم 2,9 بالمئة أكثر عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج في حال الإصابة و2,1 بالمئة أكثر عرضة للوفاة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لهذه القضية ولتوفير "مراكز إضافية للتلقيح تستهدف الوصول إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، ودعت الولايات لتطوير خطط لتوزيع عادل للقاح.

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