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أميركا.. المصادقة على تعيين مهاجر لاتيني وزيرا للأمن الداخلي

اليخاندرو مايوركاس إلى يمين بايدن
أميركا وبايدن

أميركا.. المصادقة على تعيين مهاجر لاتيني وزيرا للأمن الداخلي

مجلس الشيوخ صادق على تعيين أليخاندرو مايوركاس بغالبية 57 سيناتوراً مقابل 43

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دبي - العربية.نت

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صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين أليخاندرو مايوركاس المولود في كوبا وزيراً للأمن الداخلي، ليصبح بذلك أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والحدود.

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وتأتي هذه المصادقة بغالبية 57 سيناتوراً مقابل 43 مع سعي الرئيس جو بايدن لإبطال قرارات معادية للهجرة اتخذها سلفه دونالد ترمب، ووسط دعوات لإصلاح سياسات حماية الحدود والبتّ بوضع ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

ومايوركاس محام سابق يبلغ 61 عاماً، وقد وصل إلى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكان الرئيس بايدن، وقع على أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي: "القرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة، حيث إننا بحاجة لنظام هجرة ملائم".

وأضاف أن القرارات التي وقعها تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، متابعًا: "لا أقوم بإصدار قوانين جديدة بل أصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة".

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