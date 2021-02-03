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البيت الأبيض يؤجل خطاب بايدن بشأن السياسة الخارجية الأميركية

البيت الأبيض
البيت الأبيض
أميركا وبايدن

البيت الأبيض يؤجل خطاب بايدن بشأن السياسة الخارجية الأميركية

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العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تأجيل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن حول السياسة الخارجية للبلاد، حتى الخميس الموافق للرابع من فبراير الجاري.

وقالت: "بايدن سيزور وزارة الخارجية يوم الخميس لإلقاء خطاب حول استعادة دور أميركا في العالم".

وأفادت قناة "NBC TV" الأميركية، نقلا عن مصدر في الإدارة الرئاسية، أن "بايدن يعتزم إلقاء خطاب حول رؤيته للسياسة الخارجية، وكذلك التوقيع على عدد من المراسيم في مجال السياسة الخارجية".

وعلقت إدارة الرئيس الأميركي الجديد عددا من صفقات الأسلحة إلى دول أخرى، فيما أشارت وزارة الخارجية إلى أن "التعليق مرتبط بعمليات التسليم والمعاملات غير المكتملة في قطاع الدفاع".

وأوضحت الخارجية أن "الأمر يعود إلى حاجة القيادة الجديدة لتقييم مثل هذه المعاملات، وهو إجراء شائع عندما تبدأ إدارة جديدة مهام عملها".

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