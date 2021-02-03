وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، على أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي: "القرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة، حيث إننا بحاجة لنظام هجرة ملائم".

الرئيس الأميركي يوقع على أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة#العربية pic.twitter.com/JD2fMz1dep — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 2, 2021

وأضاف أن القرارات التي وقعها تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، متابعًا: "لا أقوم بإصدار قوانين جديدة بل أصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تأجيل خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن حول السياسة الخارجية للبلاد، حتى الخميس الموافق للرابع من فبراير الجاري.

وقالت: "بايدن سيزور وزارة الخارجية يوم الخميس لإلقاء خطاب حول استعادة دور أمريكا في العالم".

وأفادت قناة "NBC TV" الأمريكية، نقلا عن مصدر في الإدارة الرئاسية، أن "بايدن يعتزم إلقاء خطاب حول رؤيته للسياسة الخارجية، وكذلك التوقيع على عدد من المراسيم في مجال السياسة الخارجية".

وعلقت إدارة الرئيس الأميركي الجديد عددا من صفقات الأسلحة إلى دول أخرى، فيما أشارت وزارة الخارجية إلى أن "التعليق مرتبط بعمليات التسليم والمعاملات غير المكتملة في قطاع الدفاع".

وأوضحت الخارجية أن "الأمر يعود إلى حاجة القيادة الجديدة لتقييم مثل هذه المعاملات، وهو إجراء شائع عندما تبدأ إدارة جديدة مهام عملها".