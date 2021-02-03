تمديد اتفاقية نيو ستارت للأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو

صادقت واشنطن على تمديد معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" بعد تبادل المذكرات بين الطرفين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم في الثالث من شهر فبراير في مقر الخارجية الروسية تبادل المذكرات مع السفير الأميركي بشأن الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" حيز التنفيذ، وبناءً عليه، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نفس اليوم".

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "المعاهدة ستكون سارية بالشكل الذي تم توقيعها عليه بدون تعديل أو إضافات حتى الخامس من شهر فبراير 2026".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القانون الفدرالي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المؤرخة في 8 أبريل 2010، لمدة 5 سنوات.

وكانت المفاوضات حول تمديد المعاهدة قد فشلت مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي وضعت شروطاً لتمديدها. وقرر الرئيس الجديد جو بايدن، تمديد المعاهدة.

وتتعلق المعاهدة بالتدابير الرامية إلى التقليص وزيادة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.