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بايدن يعتزم تعيين دبلوماسي مخضرم مبعوثاً خاصاً لليمن

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتيموثي ليندركينغ (أرشيفية)

بايدن يعتزم تعيين دبلوماسي مخضرم مبعوثاً خاصاً لليمن

وول ستريت جورنال: تيموثي ليندركينغ دبلوماسي ذو خبرة طويلة في شؤون الخليج واليمن وسيكون الشخص المناسب الذي يتحدث عن الصراع

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العربية.نت - بندر الدوشي

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أعلن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن، الخميس، تعيين الدبلوماسي الأميركي المخضرم تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً لواشنطن إلى اليمن.

وقال إن ليندركينغ دبلوماسي ذو خبرة طويلة في شؤون الخليج واليمن، وسيكون الشخص المناسب الذي يتحدث عن الصراع، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

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يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان صرح في يناير أن وزارته "تنظر بشكل عاجل ومستفيض" في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن تنظيماً إرهابياً، وتود أن تتأكد من قدرة هيئات الإغاثة على توصيل المساعدات للبلاد.

وكان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، أدرج ميليشيات الحوثي في القائمة السوداء قبل تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

كما قال المسؤول الأميركي الرفيع، إنه من المرجح أن يتم عكس إجراء ترمب، وفق الصحيفة.

العمل عن كثب

يشار إلى أن وزارة الخزانة كانت أصدرت، الأسبوع الماضي، ترخيصاً عاماً يسمح فعلياً لمجموعات الإغاثة بمواصلة إيصال الإمدادات الإنسانية إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون دون خوف من تعرضهم للملاحقة القضائية بسبب العمل مع جماعة إرهابية.

ووفق المسؤول، فإن "القصد من إجراء وزارة الخزانة هو التأكد من أن الشعب اليمني يحصل على المساعدة التي يحتاجها"، مضيفاً أن "فكرة وجود شخصية أميركية تعمل بدوام كامل في اليمن نشأت من الدبلوماسية الهادئة التي أجرتها إدارة بايدن في أيامها الأولى مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس وآخرين. ومن المتوقع أن يعمل ليندركينغ عن كثب مع غريفثس وكذلك سفير الولايات المتحدة في اليمن كريستوفر هينزل الذي يعمل من السفارة الأميركية في الرياض".

تيموثي ليندركينغ
تيموثي ليندركينغ

كما شدد على أن "الشيء الوحيد الذي كان مفقوداً في النهج هو أنه لم يكن لدينا شخص أميركي كبير تم تمكينه للعمل بدوام كامل".

يذكر أن ليندركينغ كان حتى وقت قريب مشرفاً على شؤون الخليج واليمن في مكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية. وفي وقت سابق كان المسؤول الثاني في سفارة الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، وعمل في جولتين كمستشار دبلوماسي في بغداد.

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