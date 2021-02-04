.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تداعيات الكابيتول لم تنته.. نقاش حول التطرف في الجيش

لويد أوستن

تداعيات الكابيتول لم تنته.. نقاش حول التطرف في الجيش

المتحدث باسم البنتاغون: وزير الدفاع أمر جميع الوحدات العسكرية بأن تخصص في غضون شهرين يوماً لمناقشة موضوع التطرف في الجيش

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

بعد اشتراك عدد من العسكريين الحاليين والسابقين في الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الكابيتول في 6 يناير، أطلق وزير الدفاع الأربعاء نقاشاً في مختلف وحدات القوات المسلحة حول التطرف في الجيش.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي إن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن، أول أميركي أسود يتولى هذا المنصب، أمر جميع الوحدات العسكرية بأن تخصص في غضون شهرين يوماً لمناقشة موضوع التطرف في الجيش.

إحكام القبضة الأمنية على ناشطي مواقع التواصل في سوريا سوريا إحكام القبضة الأمنية على ناشطي مواقع التواصل في سوريا

كما أوضح أن الهدف من هذه الفعالية هو تثقيف العسكريين بشأن مخاطر التطرف والأخبار الكاذبة، وكذلك الاستماع إلى وجهات نظرهم حول تعريف التطرف وكيفية مواجهته.

يذكر أنه على مدار أكثر من 10 سنوات تجاهلت الإدارات المتعاقبة تقارير لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي بشأن تسلل متطرفين من دعاة تفوق العرق الأبيض إلى الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، ولم ينشر البنتاغون يوماً أعداد المتطرفين الذين قد يكون طردهم من صفوف وحداته.

أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

ووفقاً لكيربي فإن الهجوم الذي استهدف الكابيتول كان بمثابة "جرس إنذار"، معترفاً بأن البنتاغون ليس قادراً في الوقت الراهن على تقييم حجم هذه المشكلة. وقال: "من الواضح أنها مشكلة لم نحلها".

إقصاء 12 من عناصر الحرس الوطني

يشار إلى أن البنتاغون كان اضطر لإقصاء 12 من عناصر الحرس الوطني من المهمة الأمنية التي تولت تأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في واشنطن، وذلك في أعقاب تحقيق أجراه لتبيان ما إذا كانت هناك أي علاقة بين العناصر المولجين ضمان أمن العاصمة وجماعات متطرفة.

والثلاثاء ألقى بايدن تحية الوداع على رفات الشرطي براين سيكنيك الذي قتل خلال اقتحام الكونغرس والذي سجّي رماده في القاعة المستديرة للكابيتول، في لفتة تكريمية استثنائية.

أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

وبراين (42 عاماً) توفي في السابع من يناير متأثراً بجروح أصيب بها في اليوم السابق عندما اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب بايدن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد