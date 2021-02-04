.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الديموقراطيون لترمب: أدلِ بشهادتك تحت القسم.. ومحاميه يرد

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump participates in a medal ceremony in the Oval Office at the White House in Washington, U.S. December 3, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
دونالد ترمب
محاكمة ترمب

الديموقراطيون لترمب: أدلِ بشهادتك تحت القسم.. ومحاميه يرد

محامي الرئيس الأميركي السابق: ترمب لن يدلي بشهادته تحت القسم خلال محاكمته في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طلب فريق الادعاء الديموقراطي الخميس من الرئيس السابق دونالد ترمب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترمب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 شباط/فبراير، "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 كانون الثاني/يناير 2021".

في المقابل، أعلن بروس كاستور محامي ترمب أن الرئيس السابق لن يدلي بشهادته تحت القسم خلال محاكمته في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية.

خيانة ذات بعد تاريخي

وفي وقت سابق، اعتبر المدعون الديمقراطيون في محاكمة دونالد ترمب في نص مرافعتهم التي نشرت الثلاثاء أن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونغرس يشكل "خيانة ذات بعد تاريخي".

وقالوا إن "الرئيس حرض حشدا عنيفا على مهاجمة (مبنى) الكابيتول" و"عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من شباط/فبراير.

وأكد المدّعون، وهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب، أنه "من المستحيل التصوّر أن أحداث السادس من كانون الثاني/يناير كانت لتحصل من دون أن يكون الرئيس قد أعد لوضعية متفجرة، وأشعلها ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك".

أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

اقتحام الكابيتول

وكان ترمب قد دعا مؤيديه للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم في العاصمة واشنطن، صباح 6 يناير ضد نتائج الانتخابات، وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع الكونغرس الأميركي، لإقرار فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

يذكر أن 5 أشخاص قتلوا بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 من عناصر الشرطة، بعد أن تسلل المتظاهرون المؤيدون لترمب إلى مبنى الكابيتول لمنع إعلان فوز بايدن، وفق نتائج الكلية الانتخابية.

وأعلن البيت الأبيض أن من حاصر الكونغرس لا يمثل قيم إدارة ترمب، وقالت المتحدثة باسمه: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، العنف الذي رأيناه في مبنى الكابيتول كان مروعا، مستهجنا، ومخالفا للقيم الأميركية. الرئيس وإدارته يدينونه بأشد العبارات الممكنة".

وأضافت أن ما حدث في الكونغرس "غير مقبول ومن يخالف القانون يجب أن يحاكم بأقصى حد يسمح به القانون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد