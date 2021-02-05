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النواب الأميركي يطرد نائبة جمهورية.. ما علاقة ترمب؟

مارجوري تايلور

النواب الأميركي يطرد نائبة جمهورية.. ما علاقة ترمب؟

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دبي - العربية.نت

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طرد مجلس النواب الأميركي نائبة جمهورية مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترمب من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمرّ أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

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وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب مساء أمس الخميس على طرد مارجوري تايلور غرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.

حركة "كيو أنون"

في حين انضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية في إدانة تك النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة.

وتردّد مزاعم ترمب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.

أنصار ترمب خلال اشتباك مع الشرطة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير
أنصار ترمب خلال اشتباك مع الشرطة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير

يشار إلى أن تلك المزاعم دفعت أنصار ترمب إلى اجتياح مبنى الكابيتول في يناير الماضي، ما أوقع 4 قتلى بينهم شرطي، في أحداث هزت البلاد، وأطلقت دعوات لمحاسبة الرئيس السابق أمام الكونغرس.

واقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين في حينها المبنى بعدما شاركوا في تظاهرة قرب البيت الأبيض دعا إليها الرئيس الجمهوري، احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي وصفها بالمزورة، معتبراً أنها "سرقت منه.

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