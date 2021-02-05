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بايدن: تأثير كورونا ما زال قوياً وأتعهد بالتحرك سريعاً

جو بايدن

بايدن: تأثير كورونا ما زال قوياً وأتعهد بالتحرك سريعاً

الرئيس الأميركي: على الجمهوريين أن يبذلوا جهداً أكبر في قضية حزمة التحفيز

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن "تأثير جائحة كورونا ما زال قوياً في الولايات المتحدة"، متعهداً بالتحرك سريعاً لمواجهة معاناة الأميركيين جراء كورونا.

ورفض بايدن خفض حجم المساعدات المالية للأميركيين في حزمة التحفيز، قائلاً في خطاب بالبيت الأبيض الجمعة، إن "على الجمهوريين أن يبذلوا جهداً أكبر في قضية حزمة التحفيز".

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يذكر أن مجلس الشيوخ كان تبنى قراراً بشأن الميزانية، الجمعة، يسمح للديمقراطيين بتمرير حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها بايدن وقدرها 1.9 تريليون دولار من دون الحاجة للحصول على دعم الجمهوريين.

وصوتت نائبة الرئيس كامالا هاريس لصالح القرار لتسمح بإقراره بـ51 صوتاً مقابل 50 في وقت مبكر الجمعة، في ختام عملية تصويت تواصلت لساعات وتطرق أعضاء المجلس خلالها إلى عشرات التعديلات على القرار.

كما حظيت بعض التعديلات بتأييد الحزبين على غرار تعديل يسعى لمنع الأميركيين ذوي الدخل المرتفع من الحصول على شيكات كوفيد بقيمة 1400 دولار.

كامالا هاريس
كامالا هاريس

تصويت على أساس حزبي بدون عرقلة

يشار إلى أن عملية التصويت كانت إجرائية ولا تعد إقراراً لمقترح بايدن في ذاته، بل تمهّد الطريق للديمقراطيين ليتمكنوا من إقراره بتصويت على أساس حزبي بدون عرقلة من قبل الجمهوريين الذين يعارض العديد منهم مشروع قانون بايدن إذ يعتبرونه مكلفاً للغاية.

إلى ذلك، سبق أن أقر مجلس النواب قرار الميزانية مطلع الأسبوع لكن سيتوجّب حالياً مطابقته مع نسخة مجلس الشيوخ.

وكان بايدن قد دعا الجمهوريين في وقت سابق لمناقشة الحزمة إلا أنه حذر في نفس الوقت من أنه مستعد للتحرك بدون انتظار موافقتهم، لافتاً إلى وجوب تحرك الحكومة بشكل عاجل في وقت يواصل الوباء خنق الاقتصاد بينما أودى بـ450 ألف شخص في البلاد.

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