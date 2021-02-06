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البنتاغون: السعودية شريك في محاربة الإرهاب بالمنطقة

البنتاغون

البنتاغون: السعودية شريك في محاربة الإرهاب بالمنطقة

وزارة الدفاع الأميركية: دعمنا للسعودية ليس عسكريا ولها الحق بالدفاع عن نفسها

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دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن السعودية ما زالت شريكا في محاربة الإرهاب بالمنطقة. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيرا إلى أن للرياض الحق بالدفاع عن نفسها.

بايدن: سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها أميركا بايدن: سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران - أرشيفية
عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران - أرشيفية

قوة مدعومة من إيران

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب،ـ قائلاً "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"، مبيناً سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون.

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