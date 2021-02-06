عكس العادة.. بايدن يرفض تلقي ترمب تقارير استخباراتية

عكس ما جرت العادة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لا ينبغي إطلاع سلفه دونالد ترمب، على أي معلومات استخباراتية، مع أن المسألة معتادة وحصلت من قبل مع رؤساء سابقين.

وفي أول مقابلة له منذ أن أصبح رئيسا، قال بايدن لشبكة "سي بي أس" الإخبارية، إنه لا يعتقد أن ترمب يجب أن يتلقى إحاطة استخباراتية، بسبب "سلوكه الغريب".

وكان بايدن قد وصف ترمب، خلال حملاته الانتخابية، بأنه "خطير، متهور، وتهديد وجودي".

قد يخطئ

وأضاف الرئيس الأميركي في مقتطفات من مقابلته مع "سي بي أس" بثت مساء الجمعة، "ما قيمة إعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو التأثير الذي سيحدثه، بخلاف حقيقة أنه قد يخطئ ويقول شيئا؟".

ورفض بايدن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أنه ينبغي إدانة ترمب في محاكمة لعزله بمجلس الشيوخ، من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء. وتابع "أنا لست عضوا في مجلس الشيوخ الآن. سأدع مجلس الشيوخ يتخذ هذا القرار".

وكان مجلس النواب قد صوت للمرة الثانية، الشهر الماضي، لصالح مشروع قرار يتهم ترمب بالتحريض على الهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير الماضي وراح ضحيته خمسة أشخاص.

يشار إلى أن بقية أجزاء المقابلة ستبث، الأحد، على برنامج "فيس ذا نيشن".