لطلبه طعاماً خاصاً.. نقل "ذو القرنين" إلى سجن آخر

لحاجته إلى أطعمة عضوية غير موجودة في سجنه الحالي، أمر قاضٍ فيدرالي بنقل جاكوب شانسلي المعروف بـ"ذو القرنين" والمتهم بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي إلى سجن بولاية فرجينيا.

إلى ذلك، نقل"ذو القرنين" من سجن بواشنطن إلى سجن بالإسكندرية بعد أن جادل محاميه بأنه لم يتناول طعاما منذ تسعة أيام كونه يأكل الأطعمة العضوية فقط وهو ما لا يتوفر في السجن.

وقال المحامي إن شانسلي يعتبر تناول الطعام العضوي جزءا من "نظام معتقداته الشامانية وطريقة حياته"، مضيفا أنه فقد ما يقرب من 10 كيلوغرامات منذ اعتقاله.

أطعمة عضوية

وأبلغ جهاز المارشلات الأميركي المحكمة عدم قدرة إدارة الإصلاحيات في العاصمة واشنطن على توفير الأطعمة العضوية لشانسلي وطلبوا نقله، ونقل إلى سجن الإسكندرية بولاية فرجينيا حيت يمكن استيعاب نظامه الخاص.

وكان شانسلي من بين مجموعة من مئات المؤيدين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتسببوا بتعطيل جلسة عقدها الكونغرس بغرفتيه للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وندد مشرعون ومسؤولون أميركيون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري باقتحام مبنى الكونغرس.

وظهر عاري الصدر، ووجهه ملون بالطلاء ويرتدي قبعة من الفرو بها قرون، ويحمل علم الولايات المتحدة متصلًا بعمود خشبي يعلوه رمح.