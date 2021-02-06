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واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

من الحوار الليبي في جنيف (أرشيفية- فرانس برس)

واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

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دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن واشنطن ترحب بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا وذلك بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة كانت تهدف لوضع حد لعشرة أعوام من الفوضى والانقسام والعنف.

وقال نيد برايس للصحفيين "نرحب بهذه الأنباء. وندعم تماما نتيجة العملية هذه التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي ستقود إلى ليبيا مستقرة وآمنة وإلى انتخابات في ديسمبر 2021".

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هذا وكان المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف قد صوتوا لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة. وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.

إلى ذلك تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي.

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