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طبيب: بايدن تعافى من إصابة قدمه وسيعود لنظام التمرينات

بايدن برفقه كلبه
أميركا وبايدن

طبيب: بايدن تعافى من إصابة قدمه وسيعود لنظام التمرينات

بايدن أكبر رئيس أميركي سناً على الإطلاق يتولى هذا المنصب

متابع الغاء المتابعة

ويلنغتون - رويترز

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قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أصيب بشرخ في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع أحد كلابه في نوفمبر، إنه تعافى من الإصابة وسيعود إلى نظام التمرينات المعتاد.

وقال كيفن أوكونور "الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم. الشروخ الصغيرة في قدمه التأمت بالكامل".

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وقام بايدن في وقت سابق من يوم السبت بزيارة أخصائيي العظام في ديلاوير لإجراء فحص بعد الإصابة بعشرة أسابيع.

ويتابع صحة بايدن عن كثب الحلفاء والمعارضون على حد سواء بوصفه أكبر رئيس أميركي سناً على الإطلاق يتولى هذا المنصب.

ووقعت الحادثة، حين كان بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر مع عائلته عند شاطئ Rehoboth بولاية ديلاوير، حيث لعائلته منزل لقضاء العطلات، وحيث كان يلاعب كلبا من نوع الراعي الألماني، سماه Major حين تبناه منذ عامين.

ولم يصب بايدن بأية كسور، سوى بكسر خفيف بقدمه، وفقاً لما ذكره طبيبه الخاص، كيفن أوكونور، ببيان منفصل، أوضح فيه أنه قد يحتاج للمشي بحذاء خاص لبضعة أسابيع. وقد تمنى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على "تويتر" الشفاء العاجل لبايدن، معيدا نشر مقطع فيديو يظهره وهو يخرج من العيادة، حيث خضع لفحوصات.

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