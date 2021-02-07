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من بوابة العفو.. هل تخطط إيفانكا ترمب للترشح للرئاسة الأميركية؟

إيفانكا ترمب
إيفانكا ترمب
الانتخابات الأميركية

من بوابة العفو.. هل تخطط إيفانكا ترمب للترشح للرئاسة الأميركية؟

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بندر الدوشي - واشنطن 

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استخدمت إيفانكا ترمب وضعها في البيت الأبيض أثناء إدارة والدها للمساعدة في الحصول على أكثر من 140 عفوًا وتخفيفًا لضحايا المحاكمات غير العادلة والدعوة إلى العدالة الاجتماعية، وهي الآن تخطط لعودة ظهورها السياسي من خلال تسليط الضوء على مزايا بعض منح العفو التي ساهمت فيها.

وبينما ترفض الابنة الكبرى للرئيس ترمب الحديث عن أنها تخطط لحملة ضد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، فإن إصلاح العدالة الجنائية هو قضية شعبية بين الحزبين، وهي تخطط للتركيز عليها في مساعيها المستقبلية.

إيفانكا مع والدها دونالد ترمب
إيفانكا مع والدها دونالد ترمب

وقال مصدر مقرب من إيفانكا لأكسيوس: "لن يكون مفاجئًا إذا كانت من بين الأسباب التي تناصرها في الفصل التالي". وخلف الكواليس تصدّر الرئيس ترمب عناوين الصحف خلال أيامه الأخيرة في منصبه بإصداره مجموعة من العفو، بما في ذلك في اللحظة الأخيرة للزوج السابق لمذيعة قناة فوكس الإخبارية جينين بيرو.

وقالت عدة مصادر إن إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر ضغطا بشدة على والدها بشأن هذه القضية. وحضرت إيفانكا العديد من اجتماعات المكتب البيضاوي وأجرت مكالمات من مكاتب فارغة في الجناح الغربي. وفي الليلة التي سبقت تنصيب جو بايدن، بقيت في البيت الأبيض حتى حوالي الساعة 8:30 مساءً، حيث كانت هي ومسؤولون كبار آخرون يتجادلون حول عفو مثير للجدل لمدة 11 ساعة لحلفاء الرئيس مثل ستيف بانون وإليوت برويدي.

وبمجرد إصدار القائمة النهائية - بعد الساعة الواحدة صباحًا في يوم التنصيب - أمضت الساعتين التاليتين في الاتصال بأسر أولئك الذين دافعت عنهم. وبعدها ألقى والدها خطابه الأخير كرئيس قبل أن يسافر إلى فلوريدا في رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة.

وعملت إيفانكا بشكل وثيق مع سلسلة من المنظمات غير الحكومية مثل cut50، التي لفتت انتباهها إلى قضايا محددة غير سياسية.

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وقال مارك هولدن، رئيس مجلس إدارة منظمة أميركيون من أجل الرخاء، لموقع أكسيوس، إن إيفانكا "كانت منخرطة بشكل كبير في قضايا العدالة الجنائية لفترة طويلة، بالعودة إلى قانون الخطوة الأولى. إنه لأمر رائع أن تستمر في فعل ذلك. نحن بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها".

وأضاف هولدن أنه لم يكن متأكدًا مما دفع الإدارة إلى منح العفو السياسي لحلفاء ترمب مثل بانون وبرويدي، لكنهم "لم يكونوا الأشخاص الذين كنا نعمل معهم أو نحاول الحصول على الرأفة بهم".

من جهتها، قالت جيسيكا جاكسون، المؤسس المشارك لـ # Cut50 ، إنها عملت مع إيفانكا ترمب في عدد من قرارات العفو والتخفيف غير السياسية، وأنها أصبحت الشخص المناسب في البيت الأبيض بشأن هذه القضية.

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