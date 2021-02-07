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السيناتور كوتون: الحوثي منظمة إرهابية مسلحة من الحرس الثوري

السيناتور الجمهوري توم كوتون
اليمن والحوثي

السيناتور كوتون: الحوثي منظمة إرهابية مسلحة من الحرس الثوري

قال إنهم يطلقون الصواريخ على المدنيين والبحارة الأميركيين ويهتفون "الموت لأميركا"

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واشنطن - بندر الدوشي

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أصدر السيناتور الجمهوري توم كوتون بيانا بشأن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن إزالة تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية، وقال في البيان: "إن المتمردين الحوثيين مسلحون ومدرَّبون من قبل فيلق الإرهاب الإيراني في الخارج والحرس الثوري وحزب الله، وهم يطلقون الصواريخ على المدنيين والبحارة الأميركيين ويهتفون "الموت لأميركا"، وقد أغرقوا اليمن في حرب مطولة دمرت الشعب اليمني".

وتساءل السيناتور كوتون: "إذا لم يكن هذا إرهابًا، فأنا لا أعرف ما هو؟"

وتابع: قد يعتقد الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن أن بادرة حسن نية تجاه الحوثيين ستؤدي إلى السلام، لكن المتمردين تجاهلوا عملية السلام لسنوات ورفضوا احترام وقف إطلاق النار.

وأوضح كوتون أن "إدارة بايدن تكرر الأخطاء القاتلة لإدارة أوباما من خلال استرضاء إيران ورفض تسمية الإرهابيين باسمهم"، مؤكداً أن الحوثيين يستخدمون صواريخ إيران ليس فقط لتعطيل التجارة الدولية، ولكن أيضًا لمهاجمة شحنات الطعام لليمنيين.

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