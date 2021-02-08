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محامو ترمب يطالبون بالعدول عن محاكمة "غير دستورية"

دونالد ترمب
ترمب
ترمب

محامو ترمب يطالبون بالعدول عن محاكمة "غير دستورية"

قال المحامون إن خطاب ترمب "لم يكن عملاً يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة"

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واشنطن - فرانس برس، رويترز

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طلب محامو دونالد ترمب، الاثنين، من مجلس الشيوخ، العدول فورا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطرا على الديمقراطية".

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحدها لاعتبارها فورا لاغية وفي غير محلها".

هذا وقال مصدر إن المحاكمة الثانية لترمب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس، ستبدأ، الثلاثاء، بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.

وذكر المصدر المطلع على المناقشات أن محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير، ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

وأكد فريق الدفاع القانوني عن ترمب في مذكرة قدمت، الاثنين، أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وقال المحامون إن الخطاب الذي ألقاه ترمب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب "لم يكن عملا يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة".

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ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترمب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

وأنهى ترمب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 يناير، بعد أن خسر انتخابات الثالث من نوفمبر أمام الديمقراطي بايدن.

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