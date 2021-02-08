عاصر 3 رؤساء.. وفاة وزير خارجية أميركا الأسبق جورج شولتز

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية الأميركي السابق عن عمر يناهز 100 عام، وهو الذي عرف برسم ملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى حد كبير في أواخر القرن العشرين.

وأعلن معهد هوفر ومقره ولاية كاليفورنيا الأميركية وفاة شولتز.

وكان شولتز قد ساهم في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأميركية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة خلال إدارة الرئيس الراحل رونالد ريغان.

وقالت مؤسسة هوفر، حيث كان يعمل شولتز، إنه كان له دور فعال في "تغيير اتجاه التاريخ من خلال استخدام أدوات الدبلوماسية لإنهاء الحرب الباردة".

ووصف المعهد في بيان شولتز الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية في الفترة من يوليو 1982 حتى يناير 1989م بأنه كان أحد السياسيين الأكثر اتساقا في كل الأزمنة، مشيرا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أميركيين، دوايت أيزنهاور وريتشارد نيكسون ورونالد ريغان، في مناصب مختلفة.