قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75% على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

وقال بايدن لشبكة "سي. بي. اس" الإخبارية في مقابلة: "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".

من جهتها، قالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح يوم الأحد، ووزعت 59 مليوناً و307800 جرعة.

وأوضحت أن هذه الحصيلة تشمل جرعات لقاحي "مودرنا" و"فايزر – بيونتيك".

ويشير الإحصاء المنشور أمس السبت إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.

وقالت المراكز إن 31 مليونا و579100 شخص تلقوا جرعة واحدة أو أكثر فيما حصل تسعة ملايين و147185 على الجرعة الثانية حتى يوم الأحد.

وأضافت أن أربعة ملايين و839144 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.