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بايدن: من الصعب وصول أميركا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

FILE PHOTO: A healthcare worker administers a shot of the Moderna COVID-19 Vaccine to a woman at a pop-up vaccination site operated by SOMOS Community Care during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Manhattan in New York City, New York, U.S., January 29, 2021. REUTERS/Mike Segar/File Photo
سيدة تتلقى جرعة من لقاح كورونا في أحد المراكز في نيويورك (أرشيفية)
فيروس كورونا

بايدن: من الصعب وصول أميركا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض تؤكد أن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح يوم الأحد

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واشنطن – رويترز

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75% على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

بايدن يزور أحد مراكز التطعيم في ميريلند في 29 يناير الماضي
بايدن يزور أحد مراكز التطعيم في ميريلند في 29 يناير الماضي

وقال بايدن لشبكة "سي. بي. اس" الإخبارية في مقابلة: "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".

من جهتها، قالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح يوم الأحد، ووزعت 59 مليوناً و307800 جرعة.

وأوضحت أن هذه الحصيلة تشمل جرعات لقاحي "مودرنا" و"فايزر – بيونتيك".

سيدة تتلقى جرعة من لقاح كورونا في أحد المراكز في ويسكونسن (أرشيفية)
سيدة تتلقى جرعة من لقاح كورونا في أحد المراكز في ويسكونسن (أرشيفية)
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ويشير الإحصاء المنشور أمس السبت إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.

وقالت المراكز إن 31 مليونا و579100 شخص تلقوا جرعة واحدة أو أكثر فيما حصل تسعة ملايين و147185 على الجرعة الثانية حتى يوم الأحد.

وأضافت أن أربعة ملايين و839144 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

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