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بلينكن: ملتزمون بأمن السعودية وسنسعى لإنهاء الحرب في اليمن

FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks speaks during a visit by U.S. President Joe Biden to the State Department in Washington, U.S., February 4, 2021. REUTERS/Tom Brenner/File Photo
وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن (أرشيفية)
ميليشيات إيران

بلينكن: ملتزمون بأمن السعودية وسنسعى لإنهاء الحرب في اليمن

واشنطن تعمل مع حلفائها لمحاولة التوصل إلى اتفاقية أطول وأقوى من الاتفاق النووي تشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وسلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة

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واشنطن - بندر الدوشي  

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اتهم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في تصريحات صحفية الاثنين إيران بالتنصل من التزاماتها.

وقال في مقابلة مع قناة "سي. إن. إن" الاثنين إنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي وامتثلت لبنوده "فسنفعل الشيء نفسه".

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة سوف "تعمل مع حلفائها لمحاولة التوصل إلى اتفاقية أطول وأقوى" من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وسلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة.

من المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق النووي في فيينا في 2015
من المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق النووي في فيينا في 2015

وحول الملف اليمني، تعهّد وزير الخارجية الأميركي بالدفاع عن السعودية وحماية أمنها. وقال إن أميركا "ملتزمة بالدفاع عن أمن السعودية".

كما أكد بلينكن أن "الولايات المتحدة سوف تتولى دوراً رائداً في محاولة إنهاء الحرب في اليمن".

في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأميركي في المقابلة دعمه لإسرائيل، كاشفاً عن مكالمة أولية أجريت بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الفترة الانتقالية.

بلينكن في المقابلة مع شبكة "سي. إن. إن"
بلينكن في المقابلة مع شبكة "سي. إن. إن"
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وشدد بلينكن على أنه يعتبر "القدس عاصمة إسرائيل"، كما رأى أن "هضبة الجولان مهمة لأمن إسرائيل" في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة بسوريا.

وفي الملف الروسي، قال بلينكن إن "استخدام روسيا سلاحاً كيمياوياً" لمحاولة "اغتيال" المعارض الروسي اليكسي نافالني هو "خرق لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية".

وفي الملف الصيني، أكد وزير الخارجية الأميركي أن "وضع حقوق الإنسان والديمقراطية هي في قلب سياستنا الخارجية خصوصاً فيما يتعلق بتعامل الصين مع هونغ كونغ وأقلية الإيغور المسلمة".

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