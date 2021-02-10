.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البنتاغون: ميليشيات إيران أكبر تهديد في العراق وسوريا

ميليشيات عراقية (فرانس برس)

البنتاغون: ميليشيات إيران أكبر تهديد في العراق وسوريا

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوضح تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا، حجم التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة العربية، لا سيما في العراق وسوريا.

وكشف التقرير الرابع والعشرون الصادر عن المفتش العام في البنتاغون، والذي قدم إلى الكونغرس الأميركي، مغطيا الأشهر ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أن الميليشيات المسلحة المدعومة غالبا من إيران في العراق وسوريا شكلت أكبر تهديد أمني لمهمة قوات التحالف الدولي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

أميركا: ميليشيات تدعمها إيران تزعزع استقرار العراق أميركا أميركا: ميليشيات تدعمها إيران تزعزع استقرار العراق

استهداف المصالح الأميركية

كما رفعت تلك الميليشيات وتيرة استهدافها للمصالح الأميركية في العراق، وفي شمال شرق سوريا، حيث هاجموا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركيا.

إلى ذلك، أعاد التقرير التنبيه لخطر داعش، وعودة بعض هجماته، لافتا إلى أن حوالي 8 إلى 16 ألف داعشي يعملون ضمن خلايا صغيرة في بعض المناطق الريفية بسوريا والعراق.

قوات أميركية في العراق (أرشيفية من فرانس برس)
قوات أميركية في العراق (أرشيفية من فرانس برس)

يشار إلى أنه غالبا ما اتهمت الإدارة الأميركية بعض الميليشيات المسلحة في العراق، باستهداف مقار عسكرية تضم قوات أميركية تعمل ضمن التحالف الدولي. كما اتهمت مرارا تلك الفصائل بمحاولة استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا.

إلى ذلك، أكدت واشنطن أكثر من مرة، أن تلك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تزعزع استقرار البلاد، وتقوض هيبة وسلطة الدولة المركزية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بينهم خامنئي.. أبرز المروجين لنظرية المؤامرة حول كورونا
بينهم خامنئي.. أبرز المروجين لنظرية المؤامرة حول كورونا

اكتشف المزيد