البنتاغون: ميليشيات إيران أكبر تهديد في العراق وسوريا

أوضح تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا، حجم التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة العربية، لا سيما في العراق وسوريا.

وكشف التقرير الرابع والعشرون الصادر عن المفتش العام في البنتاغون، والذي قدم إلى الكونغرس الأميركي، مغطيا الأشهر ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أن الميليشيات المسلحة المدعومة غالبا من إيران في العراق وسوريا شكلت أكبر تهديد أمني لمهمة قوات التحالف الدولي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

استهداف المصالح الأميركية

كما رفعت تلك الميليشيات وتيرة استهدافها للمصالح الأميركية في العراق، وفي شمال شرق سوريا، حيث هاجموا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركيا.

إلى ذلك، أعاد التقرير التنبيه لخطر داعش، وعودة بعض هجماته، لافتا إلى أن حوالي 8 إلى 16 ألف داعشي يعملون ضمن خلايا صغيرة في بعض المناطق الريفية بسوريا والعراق.

يشار إلى أنه غالبا ما اتهمت الإدارة الأميركية بعض الميليشيات المسلحة في العراق، باستهداف مقار عسكرية تضم قوات أميركية تعمل ضمن التحالف الدولي. كما اتهمت مرارا تلك الفصائل بمحاولة استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا.

إلى ذلك، أكدت واشنطن أكثر من مرة، أن تلك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تزعزع استقرار البلاد، وتقوض هيبة وسلطة الدولة المركزية.