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تويتر: حظر ترمب دائم حتى لو فاز بالرئاسة مستقبلاً

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تويتر: حظر ترمب دائم حتى لو فاز بالرئاسة مستقبلاً

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دبي - العربية.نت

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قال نيد سيغال، المدير المالي لشركة "تويتر"، إنه لن يسمح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

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وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC عما إذا كان سيستعيد ترمب امتيازاته في "التغريد" إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قال سيغال إن "حظر ترمب دائم"، مشيرا إلى أن "سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة".

واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترمب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي.

وفي ذلك الوقت، قال موقع تويتر، إنه سيعلق ترمب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وكان موقع تويتر قد أغلق حساب ترمب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".

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