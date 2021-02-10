لم يرض بالعلاج فأطلق النار داخل العيادة.. وسقوط 5 جرحى

أصيب خمسة أشخاص برصاص مسلح أطلق النار في عيادة بولاية مينيسوتا الأميركية الثلاثاء لأنه لم يكن راضياً عن العلاج الذي تلقّاه فيها، كما أعلنت السلطات في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، مؤكّدة اعتقال الجاني.

وقالت الشرطة إنّها تلقّت قبيل الساعة 11:00 (17:00 ت غ) بلاغاً يفيد بأنّ رجلاً مسلحاً دخل عيادة ألينا هيلث وأطلق النار على الموجودين فيها.

ضغينة واضحة

وقال بات بودك، رئيس شرطة بافالو، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الشرطة اعتقلت مطلق النار ويدعى غريغوري أولريش (67 عاماً)، مشيراً إلى أنّ الجاني معروف لدى الشرطة وقد أطلق النار لأنّه "لم يكن سعيداً بالرعاية الصحيّة التي حصل عليها".

واعترف بأنّ أولريش كان يكنّ ضغينة واضحة لهذه العيادة، إلا أنّه شدّد على أنّ ما من شيء كان يشي بأنّه سيفجّر غضبه بهذا الهجوم المسلّح.

وأضاف "إنه تاريخ يمتدّ لسنوات عديدة، وهناك بالتأكيد تاريخ من عدم رضاه عن ... الرعاية الصحية التي حصل عليها".

كما أوضح قائد الشرطة أنّ المحقّقين يعتقدون أنه "استهدف على وجه التحديد هذه المؤسسة أو شخصاً بعينه يعمل فيها".

انفجار وطرد مريب

من جانبها، قالت كيلي سبرات، المسؤولة في المستشفى، إنّ خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم ونُقلوا إلى مستشفيات في المنطقة، من دون أن تكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.

وبحسب قائد الشرطة فإنّه "من المحتمل أن يكون إطلاق النار قد سبقه وقوع انفجار".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "ستار تريبيون" عن اتصالات جرت بين عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان والمسلّح أنّ الأخير أبلغهم قبل استسلامه بوجود قنابل في حوزته.

ووفقاً للشرطة فقد تمّ العثور على "طرد مريب" عند مدخل العيادة كما عثر عناصرها على عبوات مشبوهة في فندق كان المسلّح يقيم فيه على مقربة من العيادة.

ونقلت قناة "فوكس 9" عن شاهدة عيان تدعى تيفاني أنّها كانت قد أوصلت لتوّها والدتها إلى العيادة عندما رأت ممرضتين تندفعان إلى سيارتها.

وقالت "لقد دخلتا وأخبرتاني أنهما سمعتا 11 طلقة نارية في دقيقة واحدة. كانتا ترتعدان خوفاً وتريدان المغادرة فحسب".

في المقابل، قالت الشرطة إنها تعتقد أنّ الجاني نفّذ هجومه بمفرده.