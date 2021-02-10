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بعد هجوم مطار أبها.. وزير خارجية أميركا يهاتف نظيره السعودي

استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها
استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها

بعد هجوم مطار أبها.. وزير خارجية أميركا يهاتف نظيره السعودي

واشنطن: قادة الحوثي سيكونون مخطئين إن ظنوا أن هذه الإدارة ستخفف الضغط

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دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها.

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وأضاف للصحافيين أن الولايات المتحدة كررت ضماناتها بأنها تعتزم مساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية.

كما ذكر أن "قادة الحوثيين سيكونون مخطئين إن ظنوا أن هذه الإدارة ستخفف الضغط.. سيكونون تحت ضغط كبير".

وتابع أن الولايات المتحدة ستدلي بالمزيد من التصريحات في الأيام المقبلة بشأن الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرات مسيرة.

ولاحقا، أعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن بحث مع نظيره السعودي الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية.

إطالة أمد الحرب

وكرر أيضا تصريحات ساكي بأن الهجمات الحوثية على السعودية تشير إلى أن الحوثيين يعملون على إطالة أمد الحرب.

وأكدت الخارجية الأميركية، وقوفها مع السعودية، وذلك بعد ساعات من هجوم حوثي استهدف مطار أبها الدولي بمسيّرة مفخخة.

استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها
استهداف الحوثي لطائرة مدنية سعودية في مطار أبها

وقالت في تصريحات لـ"العربية": "سنقف مع حلفائنا في المملكة، ولدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

"سنواصل الضغط على الحوثيين"

كما أضافت "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران"، مضيفة "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران، موضحاً أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

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