أميركا لتركيا: موقفنا من صفقة الصواريخ الروسية لم يتغير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو خلال الأيام القادمة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر في اقتراح تركيا الذي طرحته مؤخرا بأنها قد لا تكون في حاجة لتشغيل منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 بشكل مستمر، قال برايس إن سياسة واشنطن بهذا الشأن لم تتغير.

وأضاف برايس للصحافيين أن صواريخ "إس-400 الروسية لا تتوافق مع عتاد حلف شمال الأطلسي، وتهدد الأمن التكنولوجي للحلف، ولا تتسق مع التزامات تركيا كحليف بحلف الأطلسي".

وكانت صحيفة "حريت" التركية قد نقلت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستقترح تفعيلا جزئيا فحسب لصواريخها الروسية إس-400 في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ أواخر العام الماضي.