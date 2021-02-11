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بايدن: بعض المواقف قد تتغير بعد ظهور أدلة جديدة في محاكمة ترمب

جو بايدن
جو بايدن

بايدن: بعض المواقف قد تتغير بعد ظهور أدلة جديدة في محاكمة ترمب

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دبي - قناة العربية

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رأى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن بعض البرلمانيين قد يكونون غيروا رأيهم في محاكمة دونالد ترمب بعد العرض المؤثر لجهة الادعاء.

وقال من المكتب البيضوي "أظن أن البعض قد يكون غير رأيه" في تلميح إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يقررون التصويت لصالح إدانة الرئيس السابق.

وغداة عرض مشاهد صادمة لاقتحام الكابيتول يعكف المدعون الديمقراطيون، الخميس، على عرض حججهم ضد دونالد ترمب الذي يحاكم بتهمة "التحريض على التمرد"، في إطار اقتحام مبنى البرلمان.

أحد مقتحمي الكونغرس يرتدي تي شيرت عليها شعار حركة كيو آنون
أحد مقتحمي الكونغرس يرتدي تي شيرت عليها شعار حركة كيو آنون

من ناحية أخرى طمأن السيناتور الأميركي، ليندسي ‏غراهام، والمعروف بأنه أحد أقرب ‏حلفاء الرئيس السابق، دونالد ترمب، في مجلس الشيوخ، ترمب ‏مساء الثلاثاء بأنه سيتم تبرئته من ‏تهمة التحريض على التمرد، على ‏الرغم من أن محاميه تلقوا مراجعات ‏سيئة بعد فتح المرافعات، وفقا لما ‏نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.‏

وقال غراهام للصحافيين، ملخصا ‏حديثه مع ترمب: "أعتقد أن فريقه ‏‏(محامي ترمب) سوف يؤدي بشكل ‏أفضل، ويمكنه القيام بعمل أفضل. ‏وأكدت لترمب أن القضية انتهت. ‏إنها مجرد مسألة الحصول على ‏الحكم النهائي الآن".‏

السيناتور ليندسي غراهام يطمئن ترمب بالبراءة أمام مجلس الشيوخ أميركا محاكمة ترمب السيناتور ليندسي غراهام يطمئن ترمب بالبراءة أمام مجلس الشيوخ

وأعرب السيناتور غراهام عن توقعاته ‏الواثقة بعد أن صوت 44 عضوًا ‏جمهوريًا في مجلس الشيوخ، من ‏بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ‏ميتش ماكونيل، العضو الجمهوري ‏عن ولاية كنتاكي، ضد المضي قدمًا ‏في محاكمة جادل فريق الدفاع عن ‏ترمب بأنها غير دستورية.‏

وقال غراهام إن ترمب لا يبدو ‏محبطًا من المرافعات الافتتاحية، ‏على الرغم من أن شبكة "سي إن ‏إن" ذكرت يوم الثلاثاء أنه كان على ‏وشك الصراخ أمام شاشة التلفزيون ‏أثناء مشاهدة محاميه بروس كاستور ‏يلقي بيانًا افتتاحيًا يعتبره غير حاسم.‏

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