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بايدن يفرض عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار

جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

بايدن يفرض عقوبات على قادة الانقلاب في ميانمار

بايدن: سنمنع قادة الانقلاب من الوصول إلى مليار دولار من تمويلات حكومة ميانمار الموجودة لدى أميركا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، فرض عقوبات ضد قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا السلطات العسكرية إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استولت عليها.

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إلى ذلك، قال بايدن: "اليوم صادقت على أمر تنفيذي بعقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار ومصالحهم التجارية وأفراد عائلاتهم"، مضيفًا "سنمنع قادة الانقلاب من الوصول إلى مليار دولار من تمويلات حكومة ميانمار الموجودة لدى الولايات المتحدة".

ودعا الجيش في ميانمار إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استحوذ عليها عبر الانقلاب على الحكومة.

وكان الجيش في ميانمار قد انقلب على السلطة بعد انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من شباط/ فبراير الجاري.

وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.

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