طمأن السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، والمعروف بأنه أحد أقرب حلفاء الرئيس السابق، دونالد ترمب، في مجلس الشيوخ، ترمب بأنه سيتم تبرئته من تهمة التحريض على التمرد، على الرغم من أن محاميه تلقوا مراجعات سيئة بعد فتح المرافعات، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
The 'Not Guilty' vote is growing after today.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 11, 2021
I think most Republicans found the presentation by the House Managers offensive and absurd.
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وقال غراهام للصحافيين، ملخصا حديثه مع ترمب: "أعتقد أن فريقه (محامو ترمب) سوف يؤدي بشكل أفضل، ويمكنه القيام بعمل أفضل. وأكدت لترمب أن القضية انتهت. إنها مجرد مسألة الحصول على الحكم النهائي الآن".
أعرب سيناتور غراهام عن توقعاته الواثقة بعد أن صوت 44 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، من بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، العضو الجمهوري عن ولاية كنتاكي، ضد المضي قدمًا في محاكمة جادل فريق الدفاع عن ترمب بأنها غير دستورية.
وقال غراهام إن ترمب لا يبدو محبطًا من المرافعات الافتتاحية، على الرغم من أن شبكة "سي إن إن" ذكرت يوم الثلاثاء أنه كان على وشك الصراخ أمام شاشة التلفزيون أثناء مشاهدة محاميه بروس كاستور يلقي بيانًا افتتاحيًا يعتبره غير حاسم.