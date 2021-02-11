طمأن السيناتور الأميركي، ليندسي ‏غراهام، والمعروف بأنه أحد أقرب ‏حلفاء الرئيس السابق، دونالد ترمب، في مجلس الشيوخ، ترمب بأنه سيتم تبرئته من ‏تهمة التحريض على التمرد، على ‏الرغم من أن محاميه تلقوا مراجعات ‏سيئة بعد فتح المرافعات، وفقا لما ‏نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.‏

The 'Not Guilty' vote is growing after today.



I think most Republicans found the presentation by the House Managers offensive and absurd.



FULL INTERVIEW:https://t.co/q6R1kIlBgm — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 11, 2021

وقال غراهام للصحافيين، ملخصا ‏حديثه مع ترمب: "أعتقد أن فريقه ‏‏(محامو ترمب) سوف يؤدي بشكل ‏أفضل، ويمكنه القيام بعمل أفضل. ‏وأكدت لترمب أن القضية انتهت. ‏إنها مجرد مسألة الحصول على ‏الحكم النهائي الآن".‏

أعرب سيناتور غراهام عن توقعاته ‏الواثقة بعد أن صوت 44 عضوًا ‏جمهوريًا في مجلس الشيوخ، من ‏بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ‏ميتش ماكونيل، العضو الجمهوري ‏عن ولاية كنتاكي، ضد المضي قدمًا ‏في محاكمة جادل فريق الدفاع عن ‏ترمب بأنها غير دستورية.‏

وقال غراهام إن ترمب لا يبدو ‏محبطًا من المرافعات الافتتاحية، ‏على الرغم من أن شبكة "سي إن ‏إن" ذكرت يوم الثلاثاء أنه كان على ‏وشك الصراخ أمام شاشة التلفزيون ‏أثناء مشاهدة محاميه بروس كاستور ‏يلقي بيانًا افتتاحيًا يعتبره غير حاسم.‏